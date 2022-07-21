上月4人染流感死亡　官方稱長戴口罩削免疫力

廣東省衞健委近日公布最新全省法定報告傳染病疫情情況，該省上月共報告4宗流行性感冒死亡病例。據廣州疾控中心官方微信公眾號表示，長期戴口罩、限制社交距離等非藥物干預措施，令預存免疫力下降，是導致近期流感高發的原因之一。

國家衞健委發布的全國法定傳染病疫情數據顯示，今年頭5個月，內地已報告7宗流感死亡病例。自上月以來，廣東、福建、江西、海南等地接連發出預警，部分醫療機構發燒門診接診量驟增。國家流感中心上周五（15日）發布的監測數據顯示，目前部分省份處於夏季高發期，南北方省份均以甲型流感H3N2病毒為主。

廣西疾病預防控制中心急性傳染病防制所主管醫生蔣麗娜提醒，今年新冠與流感疊加流行的風險仍存在，流感等呼吸道傳染病一旦流行，將導致新冠疫情防控局面複雜化，可能帶來重症風險。廣州市疾控中心表示，考慮到流感疫苗接種後抗體水平衰減較快，該中心建議在去年9月至今年5月未接種疫苗者現在起盡早接種；已接種者可暫不接種2022至2023年的流感季疫苗，到10月再接種。