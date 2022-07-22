內地昨增880宗本土新冠　潿洲島滯留旅客全撤離

國家衞健委周五（22日）通報，內地周四（21日）再添880宗本土新冠病例，較一天稍為增加，包括106宗確診和774宗無症狀感染。當中甘肅省仍是最嚴峻，多569宗本土病例；其次是廣西，多153宗本土病例。廣西北海市周四起一連3天對海城區和銀海區開展3輪全員核酸檢測，同日宣布疫情防控期間人員外出需提前12小時報備，而在該市潿洲島滯留的旅客已全部撤離。

甘肅新增52宗本土確診和517宗本土無症狀感染，周四宣布即日起對城關區部分區域實行疫情防控提級管控措施，其中原有高風險區仍按照高風險區管控要求管理，而原有中、低風險區提級管理，實行封控措施，期間中風險區「足不出戶、上門服務」，低風險區「人不出區、錯峰取物」。一名不具名的公衞專家認為，甘肅最近幾天病例猛增是檢測「清庫存」的結果，應該很快會到達拐點。

廣西新增21宗本土確診和132宗本土無症狀感染，自治區疫情防控指揮部辦公室副主任雷震指，北海市社會面發現的病例正持續減少，疫情逐步趨緩。截至周三（20日）上午，滯留在北海潿洲島的2,000多名遊客已全部返程。北海市亦已建成兩間方艙醫院，收治逾百名無症狀感染者和輕症患者。此外，廣東省亦添23宗本土病例，包括10宗確診和13宗無症狀感染；上海添18宗本土病例，包括3宗確診和15宗無症狀感染。