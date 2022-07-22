官兵遭坦克炮管重擊1死1傷　檢方設專案組調查

台灣屏東三軍聯訓基地周四（21日）早上發生坦克操作事故，兩名官兵進行M41坦克炮塔鑑定整備期間突遭炮管重擊，造成1死1傷。事故原因引來多方猜測，目前屏東地檢署亦成立專案小組，釐清案情。台陸軍司令部周五（22日）表示，陸軍司令徐衍璞上將事發後即進駐第八軍團，全面調查檢討內部管理、訓練整備、後勤維保等方面，對於疏忽人員將以勿枉勿縱原則適當懲處。

事故中士官蔣晨鈺受傷留院治療，目前情況穩定，惟士兵全若堯傷重不治身亡。全若堯僅剩13天就退伍，家屬得悉死訊後悲痛不己，要求軍方交代情況。屏東地檢署發言人陳怡俐周五指，八軍團報請指揮偵辦後，已指派檢察官成立專案小組啟動各項調查。針對事故原因，陳怡俐指軍方宣稱是因機件異常所致，但是否涉及人為疏忽或故意行為等，是此次偵查重點。

陸軍司令部對此表示深切哀悼與歉意，強調做好家屬照顧、從優撫恤及後續治喪事宜，目前案發現場及裝備已由屏東憲兵隊封鎖調查。另八軍團政戰主任樓俊傑指出，全案配合司法調查以釐清肇因，而軍方的行政調查也持續中，目前沒有處分問題，將全力協助死者家屬辦理後續事宜，至於564旅照常參與8月聯勇操演。