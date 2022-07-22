傳患癌女遭丈夫利用直播賣慘賺錢　政府介入

內地網民近日爆料指，貴州省六盤水市水城區一名女子，因身患癌症被丈夫一家攆出門，只好直播抗癌生活維生，但其夫後來把她接回家中，利用她賣慘騙取打賞，無視她已潰爛生蛆的身體，引起廣泛關注。水城區政府周五（22日）通報，多個部門已介入協助並積極救治，同時全面調查核實其他情況。

涉事女子為抖音博主「小敏來了」，她在片中透露生下4名孩子後驗出患有甲狀腺癌，病重後需要臥床，甚至出現生蛆情況。有網民指出，小敏被趕走後沒有經濟來源，只能直播抗癌生活，其丈夫小陳後來把她接回去，不時一起拍片直播，說自己照顧妻子多辛苦。但網民卻在影片中發現小敏骶部有個洞，更可見活蛆蠕動，質疑她未得到及時救治和合理照顧。

水城區政府通報指高度關注事件，經核實片中女子為該區蟠龍鎮發貢村村民錢文敏，正在六盤水市人民醫院治療，經醫學檢查診斷，顯示為甲狀腺惡性腫瘤伴肝臟、脾臟、胰腺多部位淋巴結及骨轉移癌，腰部、臀部、骶尾部壓瘡第4期，並有重度的腫瘤相關性貧血。官方已組織醫療專家展開全面救治，婦聯、醫保、民政等部門亦採取相關幫扶措施。