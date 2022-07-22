台巡防艦秘訪帛琉參加美日聯演　大陸網全程掌握

台灣海巡署南區機動海巡隊所屬的2,000噸級現役巡防艦台南號，據報上周二（12日）從高雄港出發參加美國和日本的聯合海巡演習，上周六（16日）凌晨抵達帛琉，至周一（18日）晚間返航。但台媒周四（21日）報道，台南號此行保持低調和機密，相關動態卻在中國大陸的船舶資訊網上完整呈現，引起安全憂慮。

報道指出，各地執法單位船隻及軍艦常為了保密任務，經常關閉自動識別系統（AIS）航行，料台南號的帛琉之行亦然。多個外國知名的船舶資訊網均查詢不到台南號上周二以來的航迹，但有民眾發現在大陸的「船訊網」卻輕易找到，只要搜尋台南號的MMSI號碼416445000，其航迹完全無所遁形。另用簡體字版「Vesselink-船達通」應用程式，亦可得知該艦目前在菲律賓東面外海，往台灣方向航行。

有海事專家分析指，各式船隻不能關閉的是全球海上遇險與安全系統（GMDSS），推測陸方是藉此掌握台南號去向。另有台媒指，關閉AIS系統只代表不願呈現船舶位置，而非不能呈現，認為陸方可能已「破解」AIS系統關閉後的持續追蹤方法，按此推論陸方相信也能追蹤關閉AIS的美國軍艦。對於台南號參加美日聯合海巡演習一事，海巡署僅回應稱「不予評論」。