南京玄奘寺放日戰犯牌位捱批　曾遭日軍掠奪

位於江蘇省南京市玄武區北京東路九華山公園內的玄奘寺，周四（21日）被揭寺內竟供奉着4名曾參與南京大屠殺事件的日本戰犯長生牌位，惹來猛烈抨擊，有網民更要求拆寺。該寺有一座三藏塔，因供奉有唐代高僧玄奘（頭）頂骨舍利而得名，曾遭日軍掠奪。

據南京玄奘寺官方微信公眾號發布的寺院簡史介紹，1942年初冬，日本侵略者在雨花台大報恩寺三藏塔遺址挖到一個石函，內有唐玄奘的頂骨舍利，並記載了該舍利赴南京安葬的經過。當時日軍想將舍利據為己有，但在南京人民抗議下，日軍最終將舍利歸還，1943年初被供奉在九華山上一座磚塔內。到2003年，南京市玄武區政府及區建設局在九華山重修寺廟，即為玄奘寺，由棲霞古寺監院傳真法師住持管理。

戰犯牌位事件傳出後，有網民直斥該寺「乾脆改叫靖國神社南京分社」，甚至建議將寺廟拆除。有觀察發現，涉事4塊長生牌應為同一人所供奉，名字是「吳啊萍」，供奉時間大約為2018至2022年。另有網民稱，南京玄奘寺的長生牌不是誰都可以供奉，一塊牌位的價格約3萬至5萬元人民幣（約3.5萬至5.9萬港元），好位置價格更貴。有內地官媒認為，這次事件是寺廟管理不嚴，還是有人故意為之甚至有所隱瞞，以及「吳啊萍」是誰，當地應徹查並及時公布，給公眾一個交代。