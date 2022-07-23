英首引國安法禁售華企技術　華斥濫用安全審查

英國政府周三（20日）首度引用《國家安全和投資法》，禁止曼徹斯特大學向北京無限視覺科技有限公司，出口可嵌入兒童玩具、無人機等監視設備的動態攝錄機技術。中國駐英大使館周六（23日）回應指，任何對國家安全審查的濫用，都會損害英國的投資環境和長遠利益。

中國駐英大使館發言人表示，注意到媒體有關報道，他們不對市場主體的具體商業活動發表評論。但發言人指出，任何國家政府都需要維護本國國家安全，問題是要秉持公正、透明，不能採取歧視性做法。英國商業、能源及工業策略大臣關浩霆早前指，有關技術或被用於建設國防或科技能力，將對英國構成國安風險。曼徹斯特大學發言人則稱，本案遵從有關制度，校方自願將此協議提交給英國政府。

另外，英國情報部門軍情六處（MI6）處長穆爾周四（21日）在美國出席阿斯彭安全論壇時，稱中國已成美英情報機構主要關注點，其重要性已超越反恐。中國駐英大使館發言人指，美英情報部門一再編造中國威脅論，惡意誹謗及粗暴干涉內政，對此堅決反對並強烈譴責。發言人批評美英等少數國家，任意對他國進行滲透、顛覆和侵略，在國際上製造對立對抗；敦促美英情報部門糾正錯誤，停止誣衊中國、誤導公眾。