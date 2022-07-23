玄奘寺住持被曝名下有多間公司　與貪官往來頻繁

江蘇省南京市玄奘寺近日被曝裏面竟供奉着日本二戰戰犯的長生牌位，南京市委周五（22日）已下令撤換該寺住持傳真法師。內媒報道稱，傳真法師（俗名李義將）開設了多間公司，平時更熱愛與官員們打交道，其中包括江蘇省委前常委、南京市委前書記楊衞澤及南京市前市長季建業等貪官。

1968年出生的李義將於1987年在南京棲霞寺出家，又在南京大學修讀歷史學系。據內媒報稱，他是5間南京公司的法人和1間安徽潁上公司的監事，由他控股的3間公司經營範圍包括、日用百貨銷售、影視製作與發行、佛教文化用品開發與經營、養老、旅遊及會務等服務。此外，他還曾擔任江蘇省佛教協會理事、南京市政協委員、市青聯常委、市佛教協會副會長等職務。

另舉報此事的男子小北（化名）表示，他當天在看到另一位網友發布的相關影片後便立即向玄奘寺求證，對方先回應稱有關牌位去年已撤下，惟在小北拿出今年2月拍攝的照片後又改口稱牌位是今年撤下的。小北最終於社交平台發文曝光事件，並配合警方接受調查，他直言無畏對方報復，因他對得起30多萬的遇難同胞。

市委宣傳部周六（23日）亦發文指摘上述事件嚴重傷害民族感情，南京人民永遠無法忘記南京大屠殺慘案，堅決抵制這種挑戰民族底線及挑釁歷史定論的行為，以捍衞民族尊嚴。