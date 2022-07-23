據報FBI確認　華為設備可干擾美核武通訊

近日有報道指，美國拜登政府正調查中國電訊設備製造商華為，憂慮其手機信號發射塔可從美國軍事設施取得敏感數據，再傳回中國。美媒周六（23日）引述消息指，中國政府曾擬出資在華盛頓興建公園，美方發現是攔截信號的絕佳地點後悄悄叫停項目。而中國在美軍基地附近發射塔上裝設的華為設備，據報更可干擾美方的核武通訊。

報道指，中國政府2017年打算出資1億美元（約7.8億港元），在華盛頓的美國國家植物園興建中式公園，包括亭台樓閣及一幢約21米高的白色塔樓。消息人士指，中方擬用郵務方式運送建造材料避開檢查，但聯邦調查局（FBI）等聯邦機構發現白塔位於華盛頓戰略高點，距離國會山莊僅3公里，最終叫停項目。

FBI另確認，中方在美國中西部的鄉村地區和軍事基地附近發射塔上裝設華為設備，除了可攔截商業通訊，更可攔截軍方所使用的高度保密無線電波，甚至干擾美國戰略司令部的關鍵核武通訊。有前FBI官員指出，此舉會影響美軍對核武的指揮和控制能力；目前未知有沒有數據被截獲並傳回中國。據報針對華為設備的調查非常秘密，部分美國政府高層至2019年才知悉。中方否認有任何間諜行為，華為則強調其設備沒法介入美軍通訊。