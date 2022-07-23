佩洛西擬訪台　美媒猜測北京五大回應

美國國會眾議院議長佩洛西據報下月訪問台灣，中國大陸外交部表明一旦成行，陸方將採取有力措施應對和反制，揚言「我們說到做到」。繼華府官員擔心北京可能把台灣劃設為禁飛區後，有美國傳媒猜測另外可能出現的五大回應。

●增派軍機飛赴台灣海峽

解放軍戰機近年飛入台灣劃設的防空識別區頻率愈來愈高，一方面對台灣當局施以政治壓力，另一方面展示在台灣海峽投射軍力的能力。佩洛西訪問台灣可能遇上規模特別大或時間特別長的解放軍對台飛行任務。

●飛越台灣海峽中線

北京早前宣稱擁有對台灣海峽的主權，亦不承認所謂的「海峽中線」。一旦佩洛西訪問台灣，解放軍可能派出多架軍機越過中線飛近台灣，特別是在台北與新竹之間的地區，亦即是台灣海峽最狹窄的地方。

●在台灣附近試射導彈

為回應時任台灣的李登輝總統訪問美國，解放軍1995年向台灣附近海域試射導彈，美國調派航空母艦過航台灣海峽反制。解放軍2020年向南海發射有「航空母艦殺手」之稱的反艦彈道導彈，回應美國海軍在區內的演習。

●軍機飛越台灣上空

佩河西有意訪問台灣的消息傳出後，中國大陸官媒前總編輯胡錫進發文稱，解放軍戰機可以選擇在適當距離上伴飛佩洛西專機，與其同時飛入台灣，並掠過專機降落的機場上空後返航，以真正體現北京對台灣的主權。

●伴飛佩洛西專機

美國、澳洲、加拿大早前先後指控解放軍戰機，不安全及不專業地飛近它們的軍機構成危險。依照美國國會代表團的標準，佩洛西很大機會乘坐美軍飛機出訪，一旦遭解放軍戰機伴飛，將為兩軍飛行員帶來很大壓力，甚至擦槍走火。