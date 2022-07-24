內地昨增869宗本土新冠　BA.2.38傳播至少5代

國家衞健委周日（24日）通報，內地前一日新增869宗本土新冠病例，包括87宗確診及782宗無症狀感染。疫情較嚴重的甘肅和廣西分別新增361宗和348宗個案，佔內地新症總數逾80%。國家衞健委上周六（23日）公布，甘肅本輪感染者已超過2,500人，引發該省本輪疫情的變種毒株Omicron亞型BA.2.38，截至上周五（22日）已傳播至少5代。

甘肅省本輪疫情最嚴重的蘭州市，截至周日凌晨零時已累計報告本土感染者近1,800人，上周二（19日）起連續開展3輪大規模核酸檢測，最後一輪檢測驗出受感染人數較前兩輪顯著下降，顯示當地疫情出現向好勢頭。

廣西的新症較前一日回升，大部分病例由北海市報告，該市上周六宣布當日開展第10輪區域核酸檢測，通過採取「敲門行動」、「掃地行動」、「端鍋行動」，確保核酸檢測不漏一戶、不落一人，力爭在最短時間內實現社會面動態清零，盡快恢復正常生產生活秩序。