深圳新冠疫情波動上升　市委書記到皇崗口岸督查

孟凡利要求把疫情防控作為最重要的任務和最突出的工作。

廣東省深圳市的新冠疫情近日呈波動上升之勢，官方數據顯示過去一周當地報告本土感染個案逾百宗，上周五（22日）新增31宗本土病例創本月以來單日新高，市委書記孟凡利當日要求把疫情防控作為當前最重要的任務、最突出的工作。

深圳市衞健委周日（24日）通報，前一日新增19宗本土新冠病例，包括9宗確診和10宗無症狀感染。自本月19日以來，該市日增本土感染者均超過雙位數。

孟凡利上周五在深圳市疫情防控領導小組召開的視像會議強調，要集中精力，調集一切資源，動員一切力量，努力在最短時間內把本土疫情「圍住、撈乾、撲滅」。他又指出，要緊盯航空、陸路、水運口岸和「人、物、環境」同防，落實跨境作業「十不准」要求，持續加大反走私、反偷渡力度。會後，他前往皇崗口岸和深圳邊檢總站檢查督導跨境貨車司機接駁、現場通道管理、口岸運行等疫情防控措施落實情況，要求做好口岸接駁點、跨境貨物作業點等重點場所分區管理和環境消毒，嚴打走私、偷渡違法犯罪行為，切實做到滴水不漏、嚴絲合縫。