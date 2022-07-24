傳華欲新客機用西方零件　惹俄不滿

中國和俄羅斯於2017年宣布合作研發新型載客飛機CR-929，近日傳出兩國在分攤利潤和西方企業參與問題上分歧加深。

消息人士透露，俄羅斯不滿中國想邀請西方企業參與這項總值500億美元（約3,900億港元）的項目。CR-929廣體客機設計是飛往美國及歐洲，北京希望飛機符合西方的適航性標準，所以最好部分零件選用由歐洲和美國生產的，例如中方想採用美國或德國製的起落架，但俄方堅持使用安全紀錄較差的俄製起落架。俄羅斯視中國使用西方零件，是在西方因俄烏戰事制裁俄羅斯期間舉白旗。

此外，中國不打算把國內的CR-929利潤分給俄羅斯，只會攤分中國以外地區的收益，其70%歸俄方。不過，中國市場相信會比其他地區更有利可圖，意味俄羅斯分得的利潤會比在中國的少。知情人士預計單單中國市場就會有3,000架CR-929訂單，莫斯科認為CR-929在中國以外市場難以攻佔波音及空中巴士等對手的客戶。CR-929計劃明年首航，惟俄羅斯因欠缺資金而令機翼生產進度落後，引擎仍在研發，中方正考慮引入英國勞斯萊斯和美國通用電氣的引擎。