防空避難演習明起舉行4日　首試離車疏散

台灣本年度軍民聯合空防萬安45號演習將於周一（25日）至周四（28日）舉行，期間每天下午1時30分至2時分區實施警報施放、交通管制等。台北、台中和台南市會首度實施行駛中車輛人員離車疏散，不配合者最高可罰款15萬元新台幣（約4萬港元）。

台國防部指出，今年萬安演習將結合漢光演習實兵操演，採取有預警方式，藉由平時演練整備，戰時才能發揮整體戰力，降低民眾生命財產損失。演習為期4日，周一為台北市、新北市、基隆市、桃園市、新竹縣市、宜蘭縣等北部地區，周二（26日）為台中市、苗栗縣、彰化縣、南投縣、雲林縣、嘉義縣市等中部地區，周三（27日）為台南市、高雄市、屏東縣，周四為花蓮縣、台東縣及離島地區。

今年是首度在台北市信義區廣居里、台中市南屯區豐樂里、台南市永康區東橋里，演習「車停，人就近疏散」。以往萬安演習期間，路面車輛只要停在安全處，車上人員不用下車。今年上述地區行駛中車輛聽到防空警報後，司機和乘客均要下車，並聽從引導就近實施疏散避難，未來將依執行成效，逐年擴大辦理。台北捷運公司則表示，演習期間會維持正常運行，到站旅客需配合指示至車站大堂或月台避難。