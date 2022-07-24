傳佩洛西訪台　美軍擬派航母戰機保護

美國國會眾議院議長佩洛西計劃下月出訪台灣，引起中國大陸強烈不滿，據報更私下警告華府可能作出軍事回應。美媒上周六（23日）表示，美國軍方正在制訂保護佩洛西代表團的選項，措施包括調動航空母艦或派遣戰機提供密接空中支援。

《華盛頓郵報》專欄作者羅金（Josh Rogin）撰文，表示的確有部分美國軍方領袖對佩洛西計劃訪台表達憂慮，白宮國家安全顧問沙利文、參謀長聯席會議主席米利、印太司令部司令阿奎利諾、白宮印太事務協調官坎貝爾等人已經向佩洛西及其職員，匯報相關的情報評估及軍事計劃。他稱有華府官員透露，大陸正在策劃潛在破壞穩定的回應，但美方不知道北京將會具體做出甚麼事來應對佩洛西訪台。

文章續指，根據美國國會代表團訪台的正常程序，佩洛西將乘坐軍機前往台灣，美國軍方正在制訂保護專機的選項，考慮出動航空母艦或戰機，但或被北京誤解為侵略性而非防禦性的措施。美國在亞洲的主要盟友亦對此表達憂慮，認為佩洛西訪台性質是被視為挑釁，可能影響美方與其他區內國家在台灣問題上的合作。華府官員同時擔心北京以為總統拜登支持佩洛西訪台，但實情是華府現正努力緩解與北京的緊張形勢。

美國現時在西太平洋部署的航空母艦只有列根號，該艦現時停留新加坡，姊妹艦林肯號則在夏威夷群島參加美國的環太平洋軍演。被視為輕型航母艦、搭載F35B隱形戰機的兩棲攻擊母艦的黎波里號亦在西太平洋。假如軍方決定為佩洛西的專機提供空中護航，很可能出動距離台灣最近、駐守日本沖繩縣嘉手納空軍基地的戰機。