台兵遭坦克壓死　陸軍調查後認違紀

台灣的陸軍裝甲564旅上周四（21日）在屏東發生坦克操作事故，造成二等兵全若堯不幸殉職。陸軍司令部周日（24日）表示，經過專案小組調查，事件中確實存在未依規定派遣人員、嚴重違反保養紀律等情況，將檢討各級幹部核予記過、調職處分。

對於死者家屬事後批評軍方為何讓只服兵役4個月的全若堯操作坦克，質疑事件違反相關規定，陸軍司令部周日指，按照「軍事訓練通報第23號」，明定常備兵役軍事訓練役男服役期間，僅可執行警衞勤務、訓場維管等非高風險性工作，會檢討各級領導並處分。陸軍司令部另稱，事發後除召集全軍旅群級以上主官，重申常備兵役軍事訓練部隊服役實務工作之要求與規範，重點是按建制編組執行維修保養等要項，期消弭危險因素。

此外，陸軍司令部亦提及，時值年度重大演訓在即，部隊戮力戰訓整備，卻發生官兵傷損事件，陸軍會以負責任的態度深切檢討，向死傷者家屬及社會大眾致歉，後續將全力配合屏東地檢署調查，以釐清真相、絕不卸責，戮力強化各項任務風險管控，不讓戰力受到影響，以兼顧戰備訓練及部隊安全。