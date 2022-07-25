逢甲夜市停電商戶怒吼　中火2號機破管供電勢緊張

台灣台中市地標逢甲夜市上周六（23日）晚上無預警大停電，遊客和店家怨聲載道。台電表示，停電原因夜市用電負荷過高，導致設備燒毀。而台中火力發電廠（俗稱中火）2號機同日亦發生破管情況，因此傳出當地周日（24日）晚供電恐現警戒。不過台電強調，已備妥因應方案，供電不會有問題。

逢甲夜市上周六晚停電，影響波及括逢甲大學、便當街、文華道會館，不少商戶生意大受影響。有串燒店主稱，疫情生意難做，好不容易等到人潮回流，卻在高峰用餐時段停電，且一停就是2個多小時，客人無法用餐，只能退錢，令商店損失至少10萬元新台幣（約2.7萬）以上。台電台中營業處表示，上周六晚7時32分逢甲夜市發生停電，接報後立即派員前往搶修。事故中共953戶受影響，經搶修後，929戶在3小時內陸續修復電力，其餘24戶因需更換變壓器，到凌晨才恢復供電，台電對事件表示抱歉。

近日持續高溫，全台用電量飆升，加上中火2號機破管，有台媒周日報道夜間備轉容量率恐跌至4%至5%，當晚供電恐面臨大警戒。台電周日則回應表示，周日的負載較低，所以安排部分機組停機進行例行檢修，晚上用電高峰時間備轉容量率仍有7.14%，備轉容量達250萬千瓦。如系統有緊急需要，可立即停止檢修恢復併聯發電。至於中火2號機可望於周一 （25日）凌晨併聯發電。預計當日高峰時段用電量或升到4,100萬千瓦，台電將動用需量反應措施，供電應該可以安然度過。