獨庫公路慘變垃圾崗　政府籲旅客自律

新冠肺炎疫情下，新疆自治區成為國內旅遊熱點。內媒周日（24日）報道，大批網民投訴，他們在新疆獨庫公路發現大量垃圾，更有人呼籲：「希望遊客都能愛護環境，一起守護美麗的風景！」新疆自治區文化和旅遊廳同日發文呼籲，旅客出遊應盡量自帶水杯及環保袋，減少丟棄膠袋膠樽等。

有網民反映，他們在獨庫公路停車區、休息站等地發現四周充斥大量食品袋及膠樽等。對此，何姓女遊客感到非常生氣，並說：「一路上都能看見垃圾，在各種站點更是誇張，自己拿着袋子撿了一些，但根本撿不完。」

針對網友反映在獨庫公路見到亂扔垃圾現象，新疆自治區文化和旅遊廳形容當地是個好地方，同時呼籲遊客遵從規則，包括自駕遊客隨車攜帶垃圾袋，將垃圾投放到沿途的垃圾箱或垃圾站內，而自駕途中不應隨意停靠，在劃定停車位按正確方向停車；徒步、旅拍的遊客將其隨身物品或使用後收好帶走，不要隨手丟棄；不要在水源旁及牧場區域亂丟垃圾，謹防小牛小羊誤食垃圾危害生命；愛護花草樹木，愛護文物古蹟，禁止在文物古蹟上亂刻亂畫、隨意攀爬、觸摸文物，拍照攝像遵守規定。

新疆伊犁哈薩克自治州文旅局副局長賀嬌龍去年曾透露，獨庫公路的垃圾量非常之大，不少工作人員每天需撿垃圾長達20小時，又指即使出到月薪5,000元人民幣（約5,800港元）也請不到清潔工，呼籲遊客自發帶走垃圾，保護新疆自然環境。