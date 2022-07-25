美軍頭：解放軍在太平洋攔截機艦次數大增

美國參謀長聯席會議主席米利周日（25日）開始印太之行，首站到訪印尼與該國陸軍參謀長珀爾卡薩（Andika Perkasa）會面。米利指出，中國解放軍在過去5年顯著地變得更有進犯性及危險，美國等國家軍艦與軍機在太平洋地區遭解放軍攔截的次數大幅增加，不安全互動的次數亦相應上升。

米利說，攔截及不安全互動次數增加代表中國軍隊在太平洋地區的海空變得更有進犯性，中國軍方曾攔截日本、加拿大、澳洲、菲律賓和越南的軍機或艦隻，他拒絕透露次數。他指印尼等太平洋國家希望美國參與該區事務，美軍想與區內國家合作發展相互操作性及軍事現代化，確保相關國家能應對任何中國挑戰，而印尼在區內有戰略重要性，長期以來是美國關鍵夥伴。珀爾卡薩表示，印尼認為中國變得更有進犯性，解放軍艦隻在兩國有主權爭議的海域亦「有少許進犯性」。

米利稍後會到澳洲出席印太地區國家軍方參謀長會議，議題是中國軍事增長及維持自由開放和平的太平洋。提到中國與所羅門群島的安全協議，米利指協議令人憂慮，因為北京不是出於善意。