台萬安防空演習今開始　民眾擠滿便利店避難

台軍漢光38號演習舉行之際，台灣周一（25日）起一連4日舉行萬安防空避難演習。全台劃分為4個區，先後在每日下午1時30分至2時演習，首日先在台北、新北、桃園等北部地區舉行。台北市多條主要街道空無一人，當局派員到場指導行人進入建築物內「避難」。

演習期間，台鐵、高鐵、捷運、高速公路等正常行駛，惟旅客出站後仍需配合相關人員引導進行避難演練。台北市首次要求在防空警報響起後，行駛中的車輛必須停下，民眾需落車就近疏散避難，30分鐘警報結束後才可回到車上。若不配合，可能會被罰款3萬元至15萬元新台幣（約8,000至4萬港元）。

台北市信義商圈在警報發布後車輛疏散宛如空城，內湖科技園區主要街道空無人車。有大批民眾到便利店內「避難」，行人隨即進入捷運站躲避。另有民防人員在樓口引導司機靠邊停車，指導民眾就近疏散，亦有憲兵荷槍實彈在街上警戒。地方政府會發放警報，並輔以「空中威脅警告系統」發送手機訊息，模擬導彈空襲警報，之後進行避難、交通管制、設施搶修、傷患救護等戰災搶救演習。周一中午，台陸軍第三支援部一輛卡車前往宜蘭參加萬安演習期間追撞前方一輛泥頭車，無人傷亡。