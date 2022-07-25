內地出生人口銳減　山東4年下降57.1%

受育齡婦女數量減少、婚育年齡推遲等衝擊，內地人口問題近年備受關注。內媒上周六（23日）報道，在29個省份的出生人口數據中，部分省份的出生數字創下數十年來的新低及呈現暴跌趨勢，當中山東4年下降57.1%。

報道指，2021年出生人口最多的10個省份依排名順序分別為廣東、河南、山東、四川、河北、安徽、廣西、江蘇、湖南和貴州，其中只有前6個省份的出生人口超過50萬，排名首位的廣東則有118萬3100人，連續2年成為內地唯一出生人口破百萬的省份。雖然上年29省的出生人口有1062萬人，惟多省的出生人口數創下數十年新低：湖南近60年來首次低於50萬人出生；人口大省河南自1978年來首次低於80萬人出生；江西自上世紀50年代以來首次低於40萬人出生。

此外，對比2017年的數據，一些省份的出生人口呈現暴跌趨勢。山東2021年出生人口比2017年下降了57.1%；湖南2021年出生人口比2017年下降了47.9%；安徽2021年出生人口比2017年下降了47.6%；河南2021年出生人口比2017年下降了43.4%；江西2021年出生人口比2017年下降了40.6%。而對比2020年的數據，上年的出生人口則下降約138萬人。