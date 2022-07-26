內地昨添868宗本土新冠　廣西甘肅新症均增加

國家衞健委周二（26日）通報，內地周一（25日）新增868宗本土新冠病例，較前一天增加逾百宗，包括98宗確診和770宗無症狀感染。當中以廣西最嚴重，錄得402宗本土新症；其次是甘肅，有343宗。

廣西周一新增32宗本土確診和370宗本土無症狀感染，以北海市海城區佔最多。為盡快實現社會面動態清零，北海市周日（24日）起對海城區、銀海區部分區域實行為期3天的提級管控措施。期間城市保障類、疫情防控類、特殊需求類人員憑相應證件可通行；商場、超市、農貿市場、餐飲店、沿街舖面及一切娛樂場所暫時歇業；同時倡導市民網上購物，提倡無接觸配送。該市已啟用80個隔離點，仍有少數遊客滯留在潿洲島。

甘肅省新增37宗本土確診和306宗本土無症狀感染，臨夏州和蘭州市疫情較嚴重。為確保疫下「菜籃子」產品供應充足、價格穩定，省農業農村廳、省交通運輸廳和省公安廳日前下發通知，要求各級相關部門優化防疫通行措施，全力保障疫情防控期間相關產品正常流通。此外，廣東省新增23宗本土新症，包括6宗確診和17宗無症狀感染，因應疫情防控，地鐵9號線下沙站周一起暫停營運。