玄奘寺風波免職官員　曾涉包庇遭舉報

江蘇省南京市玄奘寺內供奉侵華日軍戰犯牌位風波未了，事發後多名官員被處分，包括南京市民宗局黨組成員、副局長紀勤在內的兩人遭免職。內媒周一（25日）報道，紀勤於去年曾遭實名舉報，但紀檢部門調查後指無證據證實舉報問題。而牌位供奉者吳啊萍近日又傳為重建寺廟捐款，後來證消息不實。

現年56歲的紀勤是上海人，具研究生學歷。他在擔任南京市民宗局副局長期間，負責全市民宗領域的安全穩定和信訪工作，分管宗教一處、管理中心工作。去年，南京市浦口區獅子嶺兜率寺數十名僧人實名舉報紀勤等人，包庇縱容吸毒嫖娼人員霸佔寺廟。但南京市浦口區佛教協會同年4月通報，舉報人當中僅兩人為寺廟僧侶，網上舉報為冒名發布，指無證據證實紀勤有包庇縱容行為或恐嚇威脅舉報人。

至於涉犯尋釁滋事被刑拘的吳啊萍，周一再陷寺廟捐款風波。根據網傳照片，在題為「南京古爿陽明仙公廟」重建功德碑上，有名為「吳阿萍」的人捐1.5萬元（人民幣，下同，約1.74萬港元）位列第二，排第一是捐了3萬元（約3.5萬港元）的「張井上」。另一張照片顯示，在某寺廟大門張貼的對聯也出現「吳啊萍」和「張井上」的名字。由於後者像日本人的名字，惹來網民猜疑二人關係。後來經網民求證，網傳照片均為修圖，原相片是位於福建省晉江市的南山寺和青陽街道青華社區後店仔土地公廟。福建省泉州市公安局網安支隊網警表示，正調查假圖的來源。