華府憂陸未來一年半攻台　或先封鎖台海

傳出美國眾議院議長佩洛西計劃訪台後，台海局勢快速升溫。美國傳媒周一（25日）披露，佩洛西未決定是否訪台，若成行將定於8月初，在美國總統拜登與中國大陸領導人通電話後數日內抵台。另有美媒指，華府愈來愈憂慮大陸可能在未來一年半攻台，可能是全面或局部封鎖台海，或是奪取台灣外島。

《紐約時報》引述多名知情美國官員報道，華府內部對大陸攻台的擔憂近日加劇，認為佩洛西在中共二十大前訪台會增加衝突和誤判風險。參議員庫恩斯（Chris Coons）透露華府關注俄烏戰爭對北京的影響，其中一個是或會令北京認識到要在台灣加強防衞前快速及強硬地行動，衝突或會提早爆發，「與其說是入侵，不如說是擠壓」。陸方清楚拜登政府試圖透過軍售把台灣變成「豪豬」，配備充夠的有效軍備及防衞系統震懾北京進攻。

美國官員指，目前未有情報顯示陸方決定短期內攻台，正分析何時是大陸採取更大膽行動的最佳時機，而核心問題是北京如何看待解放軍實力相對於台灣、美國、美國區內盟友包括日本和南韓，有所提升。官員稱，佩洛西目前仍繼續推進訪台行程，可能會乘軍機出行，有合理憂慮陸方會派軍機伴飛，雖然不太可能，若成真華府將視之為嚴重的局勢升級，國防部和白宮人員正與佩洛西辦公室討論政治環境和潛在風險，一切需由佩洛西決定。

美國軍方人士說，解放軍現時要對台發動海空攻勢是有難度，一旦大陸真的比預期早攻台，可以是零碎的行動，可能是實踐對台海主權的聲索，執行有限度行動試探美國反應，另一可能是奪取接近大陸的台灣外島。