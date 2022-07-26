美上月大派軍機赴東海　解放軍出動戰機警告

日本共同社周一（25日）引述多名日本政府官員報道，美軍上月下旬曾派出大批軍機，在東海開展為期一周的飛行，旨在加強對華軍事施壓，應對中國大陸海空軍在包括東海的台灣周邊以至太平洋日益擴大的活動。期間解放軍出動戰機應對，警告美方「如果挑釁，將遭反擊」。

報道指，美國軍機在東海飛行期間，部分越過日方劃定的「中日東海中間線」，逼近大陸本土。日本航空自衞隊事前收到美軍通報，但未有派出戰機參與美方行動，只是派E2C和E767預警機在附近空域警戒監視。中日東海中間線是指日方單方面要求採用陸地間等距離中間線來劃分兩國之間的東海大陸架，大陸方面並不承認。

另外，日本近來發布的新版《防衞白皮書》大增台灣局勢的描述，批評大陸軍力建設缺乏透明度，在東海和南海試圖單方面改變現狀。大陸國防部新聞發言人吳謙周二（26日）回應指，白皮書涉華內容罔顧事實、充滿偏見，刻意渲染大陸軍事威脅，粗暴干涉內政，製造地區局勢緊張，對此強烈不滿和堅決反對，並向日方提出嚴正交涉。陸方要求日方正視和反省侵略歷史，停止以受害者的偽裝混淆國際視聽。