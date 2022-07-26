國家移民管理局因應疫情　調整措施保障出入境需求

內地部分地方的疫情好轉，民眾出境需求有所增加。國家移民管理局新聞發言人張寧周二（26日）在新聞發布會上表示，當局將根據疫情形勢變化，不斷調整改善出入境管理措施，充分保障民眾必要出入境需求，積極服務便利企業生產經營，大力推動高水平開放、高質量發展，繼續服務促進中外人員往來和對外交流合作。

國家移民管理局公布，今年第二季度國家移民管理機構共查驗出入境人員3,229.3萬人次，環比增長5.64%﹔簽發普通護照21.4萬本，環比增加41.8%﹔簽發往來港澳台出入境證件簽注106.3萬本，環比下降19.1%﹔為在華外國人辦理停留居留證件14萬人次，環比增加49.9%。

會上指出，對企事業單位和內地中國公民常態化疫情防控下出境從事防疫抗疫、工程建設、商務、學術交流、就醫、探親等事項，或處理緊急突發情況以及因其他事由確需出入境，國家移民管理機構均及時受理審批出入境證件；如情況特殊特別緊急，會提供辦事辦證「綠色通道」便利。張寧表示，國際旅行染疫風險仍然較高，呼籲民眾充分考慮風險。當局將繼續築牢疫情外防輸入防線，切實發揮移民管理職能作用。