美官批評中國　在南海加劇挑釁

美國國務院東亞及太平洋事務副助理國務卿朴正鉉（Jung H. Pak）周二（26日）批評中國，指中方在南海對其他主權聲索國家及在區內合法活動的國家加劇挑釁。

朴正鉉在華盛頓出席智庫「戰略與國際研究中心」的研討會時稱，中國軍機在南海不安全攔截澳洲軍機的次數增加；過去數月在菲律賓專屬經濟區發生的3宗事件，對海洋研究及能源勘探活動構成挑戰。她聲稱中方的這類「挑釁行動」加劇地區不穩、損害其他主權聲索國的經濟、破壞海洋秩序，也威脅到依靠這條重要航道或在該航道作業的所有國家的權益。

朴正鉉又指，美中關係非常複雜，但美方並非試圖對抗中方在東南亞及其他發展中國家所做的一切，而是希望確保與北京建立關係的國家，「擁有工具、權力及能力，維護自治及主權決策」。

美國國防部主管印太安全事務的助理部長拉特納在同一場合表示，在過去5年，南海國際空域涉及解放軍的不安全攔截事件急增，今年上半年就有數十宗；他說解放軍正有系統地測試西方集體決心的極限，如果解放軍繼續這種挑釁及不負責任的行為模式，區內發生重大事件或事故只是時間問題。