內地昨增604宗本土新冠　疫情重創旅遊業

內地新冠疫情稍為回落。國家衞健委周三（27日）通報，內地前一日新增604宗本土新冠病例，包括79宗確診和525宗無症狀感染。新症仍以廣西和甘肅佔最多，分別為269和234宗。這次疫情發生在暑假之前，對廣西和甘肅兩地旅遊業均帶來重大打擊。

廣西周二（26日）新增本土病例包括33宗確診和236宗無症狀感染，除2宗無症狀感染者外，其餘病例均由北海市報告。北海市海城區本月12日出現本輪疫情首名患者，目前內地779個高風險區當中，有314個在北海。旅遊是北海的支柱產業，據公開資料顯示，去年該市全年接待國內旅客逾5,000萬人次，實現旅遊消費667億元人民幣（約783億港元）。

甘肅周二新增本土確診和無症狀感染病例分別有15和219宗。根據甘肅省文化和旅遊廰要求，該省目前共有399個A級旅遊景區，其中186個因疫情暫時關閉，另有30個因其他原因關閉，正常開放183個，為數不足一半。隨着旅遊旺季來臨，敦煌莫高窟於本月9日接待人數首次突破1萬人次。但由於蘭州周邊疫情升級，目前遊客需提供48小時核酸無感染證明才能進入莫高窟景區。天水、甘南等多個中高風險區已全面暫停旅行社、在線組團跨省旅遊及機票連酒店業務，蘭州市內相關景區亦停止各類線下活動安排。