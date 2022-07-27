國企員工炫富認誇大　遭停職調查

江西省國有資本運營控股集團有限公司一名員工近日被揭屢次在網上炫富、晒後台，聲稱與黨政機關幹部有關係，更有省領導向其遞香煙，引起廣泛關注。該公司周三（27日）通報，涉事員工已停職配合調查，不存在省領導給其遞煙的事情，其父的晉升亦合規。涉事員工對事件感到非常後悔，承認只是吹牛。

通報指，涉事員工周劼生於1994年，為該公司股權管理部普通員工，其父曾任省公路運輸管理局客貨運輸處副主任科員、主任科員，2020年9月晉升為四級調研員，機構改革後轉隸到省綜合交通運輸事業發展中心任現職。其母曾任南昌長運公司客運五分公司副經理，2017年退休。其大伯曾任省高速集團黨委委員、工會主席，2012年退休；二伯為南昌長運公司前職工，2017年退休；三伯為省交通設計院前黨委副書記，2021年退休。

經核實，周劼出於個人炫耀，不存在某省領導給他遞香煙的事情。周劼經常到綠湖豪城某茶葉店喝茶，店主指該店開業以來價格最高的茶葉不超過6,800元（人民幣，下同，7,890港元）一斤，周所發「20萬元（約23萬港元）一斤的茶葉」言論也是其虛榮心所致。

該公司表示將根據有關情況和線索繼續深入調查，依法依規處理並及時公布。周劼周一（26日）已向內媒承認，自己只是普通員工，在朋友圈發表的部分言論存在誇大不實的成分；對於自己的不當言論為單位及其他人造成負面影響，他感到十分後悔和抱歉。