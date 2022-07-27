所羅門反對黨揚言廢除與陸安全協議　考慮與台復交

美國傳媒周二（26日）刊出所羅門群島國會外交關係委員會主席、反對派聯合黨議員凱尼洛里（Peter Kenilorea Jr.）的專訪，他對所羅門與中國大陸關係迅速發展感擔憂，揚言若反對黨在下次選舉獲勝組閣，第一件事是廢除陸所安全協議。他亦不排除重新與台灣建交的可能，但承認會為區域甚至國際帶來影響。

凱尼洛里認為所羅門與大陸的關係發展得太快，這是個問題，發展步伐及雙邊關係有很大的不平衡，北京聲稱是雙方同意的事，也許是只有一方推動。他相信大陸在所羅門迅速擴展影響力是有戰略意圖，北京在擴張主義的想法和理念背後尋求一個立足點，一個大國、經濟強國很自然會關注軍事力量，經濟和軍事實力是結合一起的，所羅門發生的事是自然延伸，惟對所國而言來得太快了。

凱尼洛里至今未見過陸所安全協議正本，他不相信陸方不會在所羅門建軍事基地的說法，指出當有地緣政治性質的利益出現時，如果符合利益，陸方會希望和推動建立軍事基地，加上雙邊關係不平衡，只要北京推動就會成事。他又指，若反對黨上台或有可能考慮重新與台灣建交，但這是一個更長的過程，將超越陸所關係，而且會有區域及國際影響。