新買家未交關鍵文件　《台蘋》交易無效恐兩周內關閉

台灣《蘋果日報》停刊後，據報17LIVE集團始創人潘杰賢的台灣公司「新海環球有限公司」將收購《蘋果新聞網》。但台媒周三（27日）報道，潘杰賢一方未能提交關鍵文件，令相關交易無效，《台蘋》恐在兩周內關閉。工會則表示，正積極向資方了解中。

台媒指，潘杰賢周二（26日）兩度前往台經濟部商業司，力挽上述交易案。決策官員證實，潘主張已和擁有《台蘋》資產的香港商人黃浩完成簽約，但沒法提出黃浩能處理《台蘋》資產及營運的法律文件，也沒有一方提出《台蘋》變更登記案。

決策官員認為黃浩的說法破綻百出，特別是主張香港壹傳媒董事會去年6月同意以《台蘋》抵償債務，但壹傳媒曾指雙方糾紛已解決，不存在抵債說法，當時交易告吹的主因是黃違約未能交付尾款。官員指，即使黃所說的和解契約存在，主張他是受讓《台蘋》資產，用來抵償與壹傳媒的債務，也沒相關協議或備忘錄等法律文件可作證明。

報道指，黃浩與壹傳媒的債務糾紛，源於2017年黃與該集團談好，以1.5億港元收購《壹週刊》，但交易最終未完成，雙方訴諸法庭，黃於2019年勝訴，香港法院判壹傳媒需支付對方2.5億港元。《台蘋》逾九成員工將於下月9日被解僱，如交易告吹且無新注資，料將面臨熄燈。