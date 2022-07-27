日前防相石破茂率團訪台　討論安全議題

日本跨黨派國會議員組成的「思考日本安全保障議員之會」於周三（27日）中午抵達台灣松山機場，展開為期4日的訪問行程。代表團共同團長前防相石破茂表示，今次在台灣待比較長時間，會和各部會、智庫好好討論安全議題。專家指，代表團規格是歷年最高層級，除了展現挺台力道外，也因為年底日本將提出3項重要國防文件，藉機了解台海局勢變化，作為政策綱領修訂依據。

石破茂與前防相濱田靖一率團，成員包括前副防相長島昭久、參議院總務會副會長清水貴之等4位國會議員，多數是日本各政黨熟悉國防、外交及安全領域的議員。石破茂指，原本有更多議員一同訪台，但有3人確診新冠肺炎而臨時不出訪，在台期間會與各方交流安全問題，特別是在俄烏戰事前提下，希望廣泛交換區域安全情勢意見。他透露，沒有特別事先與岸田文雄政府討論行程，但有經日本政府批准。

台外交部歡迎代表團來訪，議員們將拜會台灣的總統蔡英文、副總統賴清德、外長吳釗燮、台灣日本關係協會會長蘇嘉全，以及國安會、行政院、立法院、國防部及相關智庫，就台日雙方安全保障等重要議題交換意見。知情人士表示，日本前首相安倍晉三遇刺身亡後，有日本挺台步伐可能放緩的擔憂，但今次跨黨派的國會代表團在關鍵時刻訪台，傳達無論是不是安倍派，關注台海安全不但是日本執政自民黨內不分派系的共識，更是日本政壇跨黨派的共識。