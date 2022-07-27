美軍頭：若佩洛西訪台　美軍將採必要行動保護

美國傳媒周三（27日）引述知情美國官員指，華府憂慮若眾議院議長佩洛西訪台，中國大陸會攻擊其專機，五角大樓正制訂應急計劃，確保她在陸空的安全。美國參謀長聯席會議主席米利表明，一旦佩洛西決定訪台並尋求軍方支援，美軍會採取必要行動保護她。

官員向美聯社透露，目前未知佩洛西是否訪台，她成行的話美軍會增加在印太地區的部隊及軍事資產活動，很可能出動戰機、軍艦、偵察及其他軍事系統，在她飛往及逗留台灣期間提供全方位保護。官員還指，有需要在佩洛西及其座機附近建立緩衝區，美軍在區內原已部署大量軍力，任何升級安全可由現有部隊負責。美軍亦要準備好應付任何空中或地面意外，需在台灣附近安排好拯救能力，可能會調動區內的美軍直升機或艦隻。

米利被問及保護佩洛西的軍事計劃時指，討論任何特定行程是為時過早，若佩洛西或任何人有決定並要求軍方支援，軍方會做必要行動確保他們安全出訪。官員稱，解放軍機攔截或展示武力的可能引起疑慮，令美軍軍機及其他軍事資產需在台灣附近戒備。美方懷疑大陸是否會直接採取行動針對佩洛西或試圖阻止行程，但不能排除陸方在增加軍機闖台灣空域或軍艦過台海，又或是在區內其他地方行動展示實力。