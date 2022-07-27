台軍漢光演習空降作戰似拍戲　金門實彈射震撼

台軍漢光38號演習周三（27日）踏入第3天，重頭戲包括特種作戰指揮部特戰第4營上午在屏東執行聯合空降作戰任務演練，76名傘兵從天而降。金門防衞指揮部則在破曉時分進行聯合反登陸作戰協同演習，各類型火炮輪流開火，場面震撼。

陸軍航特部周三早上6時在屏東潮州空降場，由神龍小組和特戰官兵分5波進行空降突擊演練，官兵分別從1,300至6,000呎高度降落。演練吸引大量民眾觀看，有在場一家大小表現興奮，又指降落的畫面很壯觀，像看電影。航特部指出，演練是為落實戰訓本務和強化不對稱戰力，透過跨區增援，迅速將兵力投射至所望着地區，協力打擊部隊整補，適時對敵側翼或後方增援部隊、補給物資及交通要點予以襲擊、阻斷及控制，以精進和驗證特戰部隊聯合空降作戰效能。

在金門後湖區進行的聯合反登陸作戰協同演習，出動武器包括8吋榴彈炮、155毫米加農炮、20毫米機關炮、42毫米迫擊炮、120毫米迫擊炮、M60A3坦克、40毫米自動榴彈發射器、M249機關槍、50毫米機關槍、T91步槍，彈藥總計2,500發。金防部表示，演習採取實兵、實裝、實地方式進行，目的在訓練官兵熟稔作戰場景，藉平時戰場經營，驗證指揮通訊、作戰訓練、後勤補給和保障能量，以確保發揮聯合戰力。

周二（26日）演習期間，台灣的蔡英文總統登艦出海督導遇上尷尬一幕。演習中空軍幻影戰機發射魔法導彈，明顯未命中作為標靶的熱燄彈。台國防部發言人孫立方事後證實，魔法導彈確未命中目標，但F16V戰機發射響尾蛇空對空導彈判定「感應命中」，而不論命中與否，對軍方而言都有價值。