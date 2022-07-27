內地用電屢創新高　堅守不拉閘底線

國新辦周三（27日）就加快建設能源強國全力保障能源安全有關情況舉行發布會，會上強調，致力推動能源綠色低碳轉型和高質量發展，預計到2025年可再生能源佔能源消費總量的比重將達18%。面對夏季高峰用電，國家能源局表示會堅決守住不拉閘的底線，確保民生用電。

國家能源局局長章建華表示，會持續大力發展非化石能源，積極推動煤炭的清潔高效利用，並加強終端用能的清潔替代。他指出，在去年全球能源供應緊張、歐洲多國重啟煤電的形勢下，中國非化石能源發展保持力度不減，佔能源消費總量比重由15.9%提高至16.6%。當局預計從現在到2030年，非化石能源消費比重將按平均每年1個百分點的速度持續增長，有能力也有信心實現2030年前碳達峰的目標。

面對熱浪持續侵襲內地，部分地方政府要求工廠減產。國家能源局電力司司長何洋表示，本月以來在浙江或中國局部地區出現一些負荷側響應情況，引導用戶通過市場化方式主動降低負荷。內地在本月12至15日的電力負荷屢創新高，一度達12.6億千瓦，料今夏將繼續攀升。當局已採取4大措施保障供電，包括持續加強電力供需的監測和分析、推動重大電力項目的建設投產、提升發電燃料的保障和運行出力水平、指導各地做好電力需求側響應，同時保障煤炭產量。