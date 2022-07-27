被質疑崇日兼辱華　內地多地取消夏日祭

夏日祭是日本傳統節日，通常在7月到8月舉行，期間參與者會穿上和服，宣揚日本傳統文化和特色美食。內地多地計劃舉辦夏日祭，被質疑崇日媚日兼辱華，傷害民族感情。多個舉辦場地近日發聲明宣布不再承辦夏日祭，目前江蘇南京、江西新余、雲南大理及楚雄、山東棗莊、廣西桂林、廣東韶關等地已取消相關活動。

內媒周三（27日）報道，原本承辦山東省棗莊市夏日祭的酒店取消租借場地舉辦活動，表示事前未知活動的具體內容，直至了解活動和夏日祭的含義後，已向主辦方溝通叫停。雲南省楚雄市太空奇幻主題樂園上周六（23日）亦宣布取消夏日祭場地租用，禁止舉辦方入場。眾多網民群起向當局檢舉其他預定舉辦夏日祭的場所，知名影片分享網站嗶哩嗶哩（bilibili）亦因作為夏日祭的網絡售票平台而被網民「出征」，目前相關票務訊息已下架。

夏日祭活動過去數年都有舉辦，惟今年備受爭議，近日發生的南京寺廟供奉日軍戰犯牌位事件令內地反日情緒升溫。今年是南京大屠殺85周年，但在南京舉辦的夏日祭卻在距離南京大屠殺太平門遇難同胞紀念碑2.5公里外進行，加上舉辦時間選在「鬼月」農曆7月，以及夏日祭的「祭」字有對死者致敬追思之意，被質疑是「侵華日軍的招魂儀式」。不過有活動參加者表示，所謂的夏日祭只是作「二次元」交流的動漫展。