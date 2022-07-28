高院叫停造橋鄉垃圾場開發　縣政府不上訴

台灣苗栗縣政府早前核准坤輿科技股份有限公司在造橋鄉設立廢棄物處理廠，民眾抗議演變成流血衝突。台中高等行政法院上周四（21日）判苗栗縣政府不應同意此開發案，縣政府敗訴，應命令坤輿停止開發。苗栗縣長徐耀昌周三（27日）表示，決定不上訴至最高行政法院，但強調受理申請開發過程絕無不法，盼紛擾就此落幕。

苗栗縣政府在宣判當日已發函文，要求坤輿中止試運。徐耀昌表示尊重判決結果，強調縣政府相關行政工作絕未違反法令，盼外界別再無的放矢。他指出，按環保法規申請公民營廢棄物處理機構許可，應否實施環評是以申請同意設置文件的計劃及申請時的標準加以認定。坤輿在2011年提出的文件中，申請面積近1.8公頃，日處理量190公噸，均未達當時規範應實施環評的2公頃及200公噸標準。

徐耀昌又指，在民眾抗爭過程中，對於坤輿僱用臨時保安人員採取違法脫序行為，已要求警察局依法積極偵辦並祭出最高罰款。在坤輿公司門口留守的自救會成員接獲消息後，認為他們對縣政府及坤輿的信任早已破裂，決定繼續留守到9月13日坤輿撤照為止。

駐台記者郭良傑報道