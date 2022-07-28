涉非法集資373億人民幣　投資平台11人遭起訴

廣東省深圳市人民檢察院周二（26日）在官方微信號，發布有關金融訊息服務平台「共信贏」涉非法集資案的進展，指案中疑犯林文峰、王少鵬、楊長軍等11人，涉嫌集資詐騙和非法吸收公眾存款等罪，近日由深圳市公安局南山分局移送該院審查起訴。

偵查機關認定，林文峰夥同王少鵬、楊長軍等人於2009至2021年11月期間，利用文燊威投資有限公司和該公司旗下「共信贏」App等平台，通過公開宣傳，以到期返本付息、高額利息、經紀人高額提成為誘餌，通過線上線下方式向公眾非法集資，參與人數累計15.73萬人，非法集資金額約373億元（人民幣，下同，約439億港元），造成4萬多名集資參與人本金損失逾112億元（約132億港元）。

公開資料顯示，林文峰具西南財經大學經濟學學士、華南理工大學工商管理碩士MBA學歷，為高級經濟師，曾先後在中國工商銀行、中國進出口銀行、招商銀行任科長、副處長、行長長達14年。他2005年創立文燊威投資有限公司，2013年創立「共信贏」平台。深圳市公安局南山分局去年11月通報，文燊威投資有限公司及「共信贏」平台涉非法吸收公眾存款罪被立案偵查。