內地昨增521宗本土新冠　甘肅廣西新症續減

內地新冠疫情一連兩日回落。國家衞健委周四（28日）通報，前一日內地新增521宗本土新冠病例，包括86宗確診和435宗無症狀感染。其中，本輪疫情最嚴重的甘肅和廣西，分別新增230和163宗本土病例。正在甘肅指導疫情防控工作的國家衞健委副主任雷海潮表示，該省疫情趨緩向好，全省要加強常態化疫情防控。

甘肅周三（27日）新增本土新冠病例包括23宗確診和207宗無症狀感染。該省新冠肺炎疫情防控工作調度會當日在蘭州召開，雷海潮以國務院聯防聯控機制綜合組甘肅工作組組長身份出席。他表示，現階段疫情防控要做好城鎮快遞物流、維修維保、保安保障、餐飲服務、保潔環衞5類重點人員和蘭州、臨夏、甘南高風險地區管控。該省省長任振鶴強調，除上述3個高風險地區要盡快撲滅「零星火苗」，縮短疫情拖尾時間，其他市州要有序推動復工復產、復商復市。

廣西前一日新增本土確診和無症狀感染個案各32和131宗，除4宗無症狀感染者來自崇左市，其餘均由北海市報告。北海市在周三召開疫情記者會上宣布，隨着疫情蔓延勢頭得到有效控制，當地將按照「分類施策、分區管控」的原則調整社會面管控措施。其中，在已實現或初步社會面清零的鐵山港區、合浦縣和銀海區，居民憑健康綠碼或核酸無感染證明，可在區內自由活動或跨縣區流動。海城區則延長封控管理至周六（30日）。