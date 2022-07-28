澳洲前防長訪台陸委會　愛沙前總統倡安全新概念

澳洲兩名前國防部長安德魯斯（Kevin Andrews）與派恩（Christopher Pyne）周二（26日）開始訪台，至周三（27日）出席由台灣的外交部與遠景基金會合辦的「凱達格蘭論壇-2022印太安全對話」。台媒周四（28日）報道，二人周三曾密會陸委會主委邱太三，討論當前亞太及兩岸形勢。

台國防部智庫國防安全研究院周三（27日）在Facebook發文表示，安德魯斯和派恩與該院執行長林成蔚、研究所所長沈明室及副研究員李哲全，除交流中國大陸可能的變化，也關心台灣的不對稱戰略、美國的戰略模糊及戰略清晰等議題。有台媒稱，安德魯斯與派恩周三下午約4時現身陸委會，前往邱太三辦公室所在的16樓，逗留約個多小時離開。

此外，一眾出席論壇外賓周三亦獲台灣的蔡英文總統接見。蔡英文致詞時表示，台灣位在民主防線最前線，期待跟全球民主夥伴捍衞民主自由的價值。面對威權主義擴張，民主國家必須團結，發展更深入經貿合作。至於愛沙尼亞前總統伊爾韋斯稱，進入數碼時代，黑客、網絡攻擊及假訊息影響每個人，甚至影響民主選舉，應重新思考全新安全概念，建構不受到地緣政治限制、基於共享共同價值所組成的聯盟。