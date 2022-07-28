台漢光演習踏入第4天　模擬搶灘反擊

台軍漢光38號演習周四（28日）踏入第4天，焦點是海軍陸戰隊在屏東加祿堂展開「聯合登陸作戰」操演，以及陸軍第2作戰區在花蓮北埔海灘與台東等地區參與反擊作戰演練。台媒形容，海軍陸戰隊操演場面震撼，圍觀民眾驚呼連連。

陸戰99旅步周四在屏東展開「聯合登陸作戰」操演，其中突擊艇開闢登陸點後，再透過經國號（IDF）戰機釋放熱燄彈，模擬實施海灘鎮壓，而中平號戰車登陸艦同一時間在海上放出AAV7兩棲突擊車泛水前進，期間投放煙霧彈，並透過水中爆破開闢安全航道，最終順利搶灘。

至於國軍第2作戰區周四在花蓮北埔海灘（七星潭）展開灘岸反擊作戰，模擬中國大陸解放軍搶灘登陸。機步營出動12輛CM21裝甲車及171名官兵，在炮兵火力支援下展開反擊。經過一番激戰及掃蕩後，台軍完成作戰任務。

另一邊廂，據台廣播及航迹紀錄，解放軍軍機分別於周四5時09分、6時34分及7時49分三度進入台西南空域，飛行高度達4,000米。台空軍升空警戒，並廣播驅離，內容為「你已進入我空域，影響我飛航安全，立即迴轉脫離」。台媒統計數據顯示，解放軍本月累計20天飛入台空域。