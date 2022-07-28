蔡英文晤日議員訪問團　盼深化合作維護印太穩定

日本前防相石破茂周三（27日）率領跨黨派國會議員組成的「思考日本安全保障議員之會」抵達台灣，展開4日訪問行程，規格屬歷年最高層級。台灣的蔡英文總統周四（28日）接見訪問團，指台灣是第一島鏈上非常關鍵的防線，將和日本及其他民主夥伴繼續深化合作。石破茂則指，會繼續推動已故前日揆安倍晉三無法完成的遺志。

蔡英文提到，台日不論是面對自然災害或疫情挑戰，都同心協力度過難關，彼此深厚的友誼有賴安倍晉三的支持和付出。她強調，明白守護台灣不只是為了守護主權，更因就區域戰略安全而言，台灣是第一島鏈上非常關鍵的防線，會與夥伴共同維護印太區域的和平穩定。除了安保議題，她認為，台日在很多領域都緊密合作，期待未來和日本議員持續交流，共同深化關係。

石破茂表示，願意持續推動安倍的理念，並肩負起相應責任。他期盼藉今次訪台，具體討論台日之間應如何合作，並解決未來所面臨的問題。他指出，對於亞太地區維持和平穩定的具體防範措施，事前設想區內局勢，事後根據甚麼條約、法律或應用甚麼武裝部隊對抗等問題，都必須事先協商並取得共識。