殺人民警逃匿山區　300多民兵警員至今未搜獲

四川省樂山市沐川縣周二（26日）發生持械殺人案，案中一名李姓警員槍傷2人並持械殺死3人後逃逸。事發後，當地警方鎖定疑犯逃匿的山區範圍，派出300多名民兵和警員上山搜捕，惟截至周三（27日）下午，疑犯仍然在逃。沐川警方在案發後懸紅10萬（人民幣，下同，11.8萬港元）緝兇，相隔一日將懸賞提升一倍至20萬元（23.6萬港元）。

內媒周三報道，當地警方將疑犯逃匿範圍鎖定為犍為縣芭溝鎮和沐川縣黃丹鎮之間山區。當地政府前一日晚發出緊急通知稱，疑犯在黃丹境內流竄，提醒當地農戶晚上要鎖好門窗，遇陌生人立即報警。據指，疑犯案發後開車離開現場，之後在黃丹站一個電站將車遺棄，再搶奪另一輛電單車逃走。

有參與搜捕的民兵周三表示，他們從早上8時上山搜尋，直至下午5時才下山休息，「中午飯都是送到山上去的」。據指，疑犯身上攜帶「兵器」，所以搜捕行動有危險險。從現場所見，參與行動的民兵身上均隨身帶備盾牌、叉棍、伸縮棍等裝備。截至周三下午3時，位於犍為縣的羅城高速公路入口已關閉，有值守人員表示，要等疑犯被抓到才可通行。