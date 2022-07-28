美日擬部署中導部隊　華國防部：必將堅決反制

針對有傳媒近日報道指，美日有意在日本西南諸島部署中程彈道導彈部隊，中國國防部新聞局局長、國防部新聞發言人吳謙大校周四（28日）強調，中方必將予以堅決反制，美日對此不應抱有任何幻想。他亦透露中方針對與印度的邊境衝突，兩國同意以政治引導把握大局管制分歧，並保持溝通。

吳謙在例行記者會稱，美國推動在日本部署中程彈道導彈是個危險動向，將嚴重威脅地區國家的安全，嚴重破壞地區和平穩定。對於美國防長奧斯汀及參謀長聯席會議主席米利近日言論，他指美方一些人散布所謂中國軍事威脅論是長期以來的慣用伎倆。至於早前北約峰會文件中國定位為「對北約的系統性挑戰」，他稱文件顛倒黑白、鼓動對抗，中方堅決反對。

此外，吳謙回答解放軍進駐香港25周年的有關問題時說，駐香港部隊是國家主權的重要體現，是維護「一國兩制」的重要力量，是維護香港繁榮穩定的重要基石。他指駐香港部隊自1997年進駐以來，認真落實「一國兩制」方針和《基本法》、《駐軍法》，完成以履行防務為中心的各項任務。