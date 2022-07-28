受賄1.17億元人民幣　傅政華庭上認罪

吉林省長春市中級人民法院周四（28日）一審開庭，審理全國政協社會和法制委員會原副主任傅政華受賄、徇私枉法一案。對受賄部分公開審理，徇私枉法部分因涉及國家秘密，依法不公開審理。傅政華當庭認罪悔罪，法庭宣布休庭並擇期宣判。

長春市人民檢察院指控，傅政華於2005年至2021年期間，利用擔任北京市公安局副局長、局長，北京市委常委，公安部副部長，中央政法委員會委員，司法部部長，全國政協社會和法制委員會副主任等職務上的便利，以及職權或地位形成的便利條件，為有關單位和個人在企業經營、職務調整、案件處理等方面提供幫助。他直接或通過其親屬非法收受財物，共計折合1.17億餘元人民幣（約1.38億港元），數額特別巨大。

此外，傅政華2014年至2015年擔任北京市公安局局長期間，對弟弟付衞華涉嫌嚴重犯罪問題線索隱瞞不報，不依法處置，導致他長期未被追訴，情節特別嚴重，檢察機關提請以受賄罪和徇私枉法罪追究刑事責任。檢察機關在庭審出示證據，傅政華及其辯護人進行質證，控辯雙方在法庭的主持下充分發表意見。