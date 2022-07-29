內地昨增450宗本土新冠　蘭州查處35宗涉疫案件

國家衞健委周五（29日）通報，前一日內地新增450宗本土新冠病例，包括60宗確診和390宗無症狀感染。其中，甘肅和廣西新症持續回落，各新增133和131宗本土病例。甘肅省蘭州市城關區自本輪疫情以來，共查處35宗涉疫案件，拘留4人。

甘肅周四（28日）新增本土病例分別為21宗確診和112宗無症狀感染，其中66宗新症由臨夏州報告，其餘分布在甘南州、蘭州市和白銀市。上述病例中，2宗從社會面篩查發現。本輪疫情發生以來，蘭州市城關區在中高風險區所在社區，統籌公安、幹部、志願者等，全面開展街面人員勸返，核酸採樣點秩序維護、打擊涉疫違法犯罪、電信訊騙等工作，日均出動警力700多人、警用無人機50多架次。至今在查處涉疫案件中，1人被刑事拘留，3人因違法行為被行政拘留，16人接受批評教育。

廣西前一日新增本土確診和無症狀感染病例各有10和121宗，其中北海市合共佔116宗，其15宗由崇左市、南寧市和防城港市代管的東興市報告。北海市副市長李建華周四在疫情記者會上表示，該市疫情形勢逐漸向好，部分縣區已實現清零或基本清零，總體呈現波動下降的趨勢。