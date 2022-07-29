陸美元首通話2小時17分鐘　拜登提關稅無共識

在美國眾議院議長佩洛西計劃出訪台灣的陰霾下，陸美元首周四（28日）通電話，歷時2小時17分鐘，但無實質成果。美國官員透露，中國大陸國家主席習近平和美國總統拜登提及美國對陸的懲罰性關稅，未能達成共識。

大陸外交部的聲明提到習近平警告拜登在台灣議題上玩火必自焚，美方官員指「玩火自焚」是陸方慣用語言，美方不會深究或公開轉述陸方立場，二人就台灣問題坦率直接地交換意見，拜登強調美國反對兩岸任何一方單方面改變現狀，亦重申美國對維持台海和平穩定的承諾。此外，兩人討論了陸美在台灣問題的分歧，有必要確保溝通管道暢通。

白宮發言人皮埃爾指，拜登強調了美國政策不變，強烈反對任何人單方面改變台海現狀或損害台海和平與穩定。內地官媒發表評論指，陸美關係轉圈的關鍵在於美國，美方下一步應把兩國元首通話形成的積極勢能，轉化為充分體現執行力的動能，妥善管控好、發展好陸美關係，尤其是對兩國關係構成重大牽動的核心問題體現正向執行力。文章強調，大陸的正當發展權利不容侵害、核心國家利益不容挑釁，北京沒有任何妥協餘地，美方清楚才能避免誤判，「華盛頓是時候為它在台灣問題上的激進行為踩一腳煞車了，再往前走幾步，就是懸崖峭壁」。