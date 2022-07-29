佩洛西如訪台大陸恐派殲16伴飛　美或集結4航母

美國眾議院議長佩洛西即將出訪亞洲，更可能踏足台灣，引起兩岸關注。大陸官媒旗下微信公眾號「樞密院十號」周四及周五（28及29日）均發文分析，指佩洛西一旦赴台，大陸可能派出殲16甚至殲20戰機伴飛、攔截，並以殲16D電子戰機進行壓制支援，對其構成強大威懾。分析又指，美軍顯然已開始調動軍力，準備為佩洛西可能訪台護航，或集結最多4艘航母。

文章指出，華盛頓與台北距離逾1.2萬公里，但美軍C17運輸機或其他行政專機難以執行此次直飛任務；故佩洛西如訪台，可能先飛抵日韓基地再轉往台北。佩洛西專機以上述方案赴台必經東海附近上空，航線完全在解放軍陸基戰機的作戰半徑內，屆時殲16或殲20可在預警機的指揮下互相配合，一前一後、一明一暗執行伴飛攔截，並透過無線電溝通警告。文章提到，佩洛西也有先飛往關島安德森空軍基地等方案，從台灣東部進入，此路徑會大幅削弱解放軍空力投送到位的實力。

「樞密院十號」另綜合北京大學海洋研究院南海戰略態勢感知計劃（SCSPI）平台及美國海軍協會官網的資訊分析指，美方最多可能派4艘大甲板航母及「閃電航母」參與對佩洛西的護航，包括列根號、林肯號以及作為「閃電航母」作戰概念的兩棲攻擊艦的黎波里號、美國號。這可能算不上美軍在西太部署航母最多的時候，但絕對可能成為火藥味最濃的一次。