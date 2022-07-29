廣州擬加強監管殯儀機構　保護逝者及家屬私隱

廣東省廣州市民政局官網近日擬修訂民辦殯儀服務機構管理辦法，並向公眾諮詢。修訂內容提到，嚴禁任何機構和個人在醫療機構、養老機構推介並開展營利性殯葬服務，同時嚴禁以任何形式洩露、買賣逝者及家屬個人資料。

《廣州市民辦殯儀服務機構管理辦法（修訂公開徵求意見稿）》提出，規範殯儀服務合約、建立健全該市殯葬服務交易資訊平台等細化內容。當中包括多處主要變化，如要求市民政部門、市場監管部門指導殯葬行業協會制訂殯儀服務合約示範文本，當中應具體分開列明政府可減免的基本殯葬服務項目費用，不得以套餐等方式變相將減免服務項目費用計入合約收費，欺瞞逝者家屬。

修訂意見稿又提出，建立健全該市殯葬服務交易資訊平台的新方向，包括在交易資訊平台建立運行後，在平台與逝者家屬簽訂殯儀服務合約，而平台不得向民辦殯儀服務機構或者逝者家屬收取任何費用。意見稿又明確醫療機構（包括急救室、病房、太平間等）、急救醫療指揮中心、養老機構應加強遺體管理，保護逝者及家屬個人資訊。同時，民辦殯儀服務機構亦不得向上述機構的工作人員，獲取、買賣、洩露逝者及家屬個人資訊。