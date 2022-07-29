台軍反斬首演習　松山機場執行反機降作戰

台軍一連5日的漢光38號實兵演習於周五（29日）踏入最後一天，軍方於台北松山機場執行「衞戍區反機降作戰」演習，模擬敵軍機降部隊企圖奪取松山機場，接應其海上登陸部隊，進行威脅台灣政經中樞安全的「斬首」行動，台軍派遣基地守備部隊及衞戍區兵力展開聯合打擊。

這次演習由憲兵第202指揮部、憲兵裝步第239營、憲兵炮兵第228營、空軍防炮301營第1連、空軍松山基地指揮部及陸軍特戰指揮部共同參與，演習「防情傳遞」、「基地防衞作戰」、「應援部隊支援」及「打擊部隊掃蕩」等狀況。重點針對部隊協同作戰效能，使官兵熟悉戰場環境，提升戰場指揮與用兵素養。

衞戍指揮部周五凌晨時分發布狀況，假想敵特工模擬機降突入松山機場，基地守備部隊立即派遣V150裝甲車運載兵力進入防禦陣地，對敵射擊，並由憲兵炮兵第228營提供火力支援，隨即由憲兵裝步第239營CM34輪型30毫米鏈炮戰鬥車（雲豹裝甲車）與基地守備部隊，交互掩護對敵還擊。

這次漢光演習多個演項目未公開。其中，空軍第五戰術混合聯隊周三（27日）執行「反空機降作戰」課目時，出現4輛白色塗裝的CM21裝甲運兵車。軍方稱，裝甲車換上白色塗裝是為了在基地防衞作戰中，配合機場地形及地貌而採用。軍方又稱，裝甲車的塗裝會因任務需求而因地制宜，例如金門部隊的裝甲車執行任務時，會塗上特有的紅土，藉以加強偽裝；本島部分部隊的裝甲車進行灘岸作戰時，也會塗上灘岸的泥土。